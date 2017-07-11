Газель и легковое авто столкнулись на улице Черных в Нижнем Тагиле (ФОТО)
11 июля 2017, 13:20ПроисшествияИрина Анисимова
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ДТП с участием автомобилей «Газель баргузин» и «Ниссан» произошло на пересечении улиц Черных и Максима Горького в Нижнем Тагиле.
Сюжеты: Нижний Тагил
Авария случилась утром 11 июля в центре Нижнего Тагила. Столкнулись автомобиль «Газель баргузин» аварийной службы и легковой «Ниссан».
Со слов очевидца, ДТП произошло около 11 часов дня:
У Газели незначительные повреждения. У легковушки сильно разбит капот. Кто виноват в аварии, по расположению разбитых машин непонятно. На месте разбираются подъехавшие сотрудники ГИБДД, рисуют схему поделился очевидец происшествия.
Молодой человек, ставший свидетелем ДТП, сообщил, что в аварии обошлось без жертв.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.
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© Ирина Анисимова, TagilCity.ru
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