Газель и легковое авто столкнулись на улице Черных в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Авария случилась утром 11 июля в центре Нижнего Тагила. Столкнулись автомобиль «Газель баргузин» аварийной службы и легковой «Ниссан».

Со слов очевидца, ДТП произошло около 11 часов дня:

У Газели незначительные повреждения. У легковушки сильно разбит капот. Кто виноват в аварии, по расположению разбитых машин непонятно. На месте разбираются подъехавшие сотрудники ГИБДД, рисуют схему поделился очевидец происшествия.