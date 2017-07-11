Грузовик совершил наезд на женщину-пешехода на трассе под Нижним Тагилом (ФОТО)
11 июля 2017, 09:00Происшествия
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Ночью с 10 на 11 июля на трассе под Нижним Тагилом произошло ДТП, в котором серьезные травмы получила женщина-пешеход.
Сюжеты: Нижний Тагил
Мужчина за рулем «МАЗ-6312» совершил наезд на пешехода. Потерпевшая переходила проезжую часть по ходу движения ТС. После этого водитель потерял управление, съехал с дороги и перевернулся.
Женщина-пешеход 1993 г.р. доставлена в больницу с переломом лобной кости и диагнозом УЧМТ.
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Фото: Пропаганда Отдел ГИБДД
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