Курсанты екатеринбургского института МВД нашли в парке труп 51-летнего жителя Челябинска
11 июля 2017, 15:25Происшествия
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В уральской столице найден мертвый мужчина. Личность его установлена. Причины смерти пока неизвестны.
Сюжеты: Екатеринбург
10 июля, вечером, в 500 метрах от Уральского юридического института МВД, в парке, курсантами данного вуза был найден труп мужчины. Признаков криминальной смерти на теле не обнаружено.
Погибшим оказался 51-летний житель Челябинской области. В ходе проведения судебно-медицинской экспертизы будет установлена причина смерти, сообщает интернет-газета ZNAK.
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