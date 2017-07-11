Пьяный тагильчанин покусал и избил полицейских во время задержания

На указанный адрес отправился наряд полиции, который обнаружил в помещении сильно пьяного мужчину. Он спал на полу в комнате. На просьбу правоохранителей о том, что ему необходимо покинуть помещение, гражданин отреагировал агрессивно. Он накинулся на полицейского и укусил его за палец. Когда буйного мужчину удалось вывести в подъезд, он набросился на второго правоохранителя и ударил его о стену. Страж порядка получил травму носа.