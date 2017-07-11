Пьяный тагильчанин покусал и избил полицейских во время задержания
11 июля 2017, 11:35Происшествия
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В полицию Дзержинского района Нижнего Тагила в 22 часа 10 июля обратилась женщина, которая сообщила, что один из гостей домашнего застолья отказывается покидать квартиру.
Сюжеты: Нижний Тагил
На указанный адрес отправился наряд полиции, который обнаружил в помещении сильно пьяного мужчину. Он спал на полу в комнате. На просьбу правоохранителей о том, что ему необходимо покинуть помещение, гражданин отреагировал агрессивно. Он накинулся на полицейского и укусил его за палец. Когда буйного мужчину удалось вывести в подъезд, он набросился на второго правоохранителя и ударил его о стену. Страж порядка получил травму носа.
Задержанным оказался 33-летний местный житель. Ранее он уже был осужден на полтора года за нападение на полицейского. Вероятно, сейчас его вновь ожидает уголовное наказание, сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское».
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