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Сторожевая собака насмерть загрызла 60-летнего жителя села Елизаветинское под Нижним Тагилом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сторожевая собака насмерть загрызла 60-летнего жителя села Елизаветинское под Нижним Тагилом

11 июля 2017, 10:40ПроисшествияЕкатерина Малых
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