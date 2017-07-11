Сторожевая собака насмерть загрызла 60-летнего жителя села Елизаветинское под Нижним Тагилом

Хозяин собаки пастушит у местного предпринимателя и, оказывается, приторговывает спиртным. Собака охраняет его владения рассказала редакции TagilCity.ru приезжавшая в деревню дачница.

Тагильчанка сообщила, что это уже третий случай за последние три года.

Это уже третий покалеченный «покупатель спиртного». На этот раз насмерть рассказала дачница.

Полиция отметила, что такое происшествие действительно было и материалы дела уже переданы на рассмотрение в Следственный комитет Пригородного района.

В одном из домов на территории двора живёт московская сторожевая собака. Живёт на цепи, привязанная. К ней в результате собственных неосторожных действий подошёл пострадавший в состоянии алкогольного опьянения, и она его укусила за ногу. В результате чего от продолжительной кровопотери он скончался на месте пояснили в Следственном комитете Пригородного района Нижнего Тагила.