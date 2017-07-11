Жительница Екатеринбурга чуть не отравила соседей: она пыталась избавиться от клопов (ФОТО)
11 июля 2017, 09:55Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Екатеринбурге пришлось эвакуировать жителей целого дома из-за того, что их соседка очень старательно травила клопов.
Сюжеты: Екатеринбург
В МЧС поступил звонок о том, что из окна квартиры в жилом доме идет густой дым, вероятно, там пожар. Спасатели эвакуировали жильцов дома и взломали дверь в квартиру, из которой шел дым.
В помещении никого не оказалось. Позже нашлась хозяйка жилплощади, которая пояснила, что в ее квартире происходило уничтожение клопов.
Жители дома были вынуждены провести под дождем несколько часов в ожидании, пока дым выветрится, пишет Е1.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото: Е1
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей