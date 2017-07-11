Жительница Екатеринбурга чуть не отравила соседей: она пыталась избавиться от клопов (ФОТО)

В МЧС поступил звонок о том, что из окна квартиры в жилом доме идет густой дым, вероятно, там пожар. Спасатели эвакуировали жильцов дома и взломали дверь в квартиру, из которой шел дым.

В помещении никого не оказалось. Позже нашлась хозяйка жилплощади, которая пояснила, что в ее квартире происходило уничтожение клопов.

Жители дома были вынуждены провести под дождем несколько часов в ожидании, пока дым выветрится, пишет Е1.