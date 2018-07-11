ДТП произошло на перекрестке Оплетина-Липовый тракт в Нижнем Тагиле

Авария с участием двух легковых автомобилей произошла на Вые на перекрестке улицы Оплетина и Липового тракта.

Автомобиль марки ВАЗ-2199 въехал в кузов автомобиля марки ВАЗ-2110.

Я шла, услышала звон стекла, голову поворачиваю - они вот уже стоят, сообщила TagilCity.ru тагильчанка Юлия.