ДТП произошло на перекрестке Оплетина-Липовый тракт в Нижнем Тагиле

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11 июля 2018 года в 7.30 утра в Нижнем Тагиле произошло дорожно-транспортное происшествие.
Сюжеты: Нижний Тагил
Авария с участием двух легковых автомобилей произошла на Вые на перекрестке улицы Оплетина и Липового тракта.
Автомобиль марки ВАЗ-2199 въехал в кузов автомобиля марки ВАЗ-2110.
Я шла, услышала звон стекла, голову поворачиваю - они вот уже стоят, сообщила TagilCity.ru тагильчанка Юлия.
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По предварительным данным, пострадавших в аварии нет.
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