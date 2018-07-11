Хозяин собаки из Тавды выплатит 100 тысяч рублей покусанному ребенку

Мама мальчика обратилась в прокуратуру с заявлением о нападении.

Прокуратура провела судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой было установлено, что у пострадавшего имелись телесные повреждения в виде обширной рваной укушенной раны левого бедра.

Административная комиссия Тавдинского городского округа назначила хозяину собаки штраф в размере трех тысяч рублей.

Тавдинская городская прокуратура направила исковое заявление в суд о взыскании с хозяина собаки компенсации морального ущерба в размере 100 тысяч рублей.

Тавдинский районный суд удовлетворил требование прокуратуры в полном объеме.