Хозяин собаки из Тавды выплатит 100 тысяч рублей покусанному ребенку

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В марте 2018 года в городе Тавда хозяин собаки выпустил собаку гулять одну без поводка и намордника. Животное искусало мальчика 2007 г.р., причинив вред его здоровью.
Мама мальчика обратилась в прокуратуру с заявлением о нападении.
Прокуратура провела судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой было установлено, что у пострадавшего имелись телесные повреждения в виде обширной рваной укушенной раны левого бедра.
Административная комиссия Тавдинского городского округа назначила хозяину собаки штраф в размере трех тысяч рублей.
Тавдинская городская прокуратура направила исковое заявление в суд о взыскании с хозяина собаки компенсации морального ущерба в размере 100 тысяч рублей.
Тавдинский районный суд удовлетворил требование прокуратуры в полном объеме.
По данным прокуратуры, судебный акт не вступил в законную силу.
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