Пассажирский поезд РЖД Саратов - Адлер загорелся в Ростовской области

По сообщению пресс-службы Северо-Кавказской железной дороги, инцидент произошел вечером на станции Сальск. Вагон №17 пассажирского поезда РЖД, идущего из Саратова в Адлер, наполнился дымом.

Всех пассажиров эвакуировали, в результате возгорания вагона никто не пострадал.

Видео Видео: Рен-ТВ