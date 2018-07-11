Пассажирский поезд РЖД Саратов - Адлер загорелся в Ростовской области

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10 июля в Ростовской области загорелся вагон пассажирского поезда РЖД Саратов - Адлер.
По сообщению пресс-службы Северо-Кавказской железной дороги, инцидент произошел вечером на станции Сальск. Вагон №17 пассажирского поезда РЖД, идущего из Саратова в Адлер, наполнился дымом.
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Всех пассажиров эвакуировали, в результате возгорания вагона никто не пострадал.
Видео
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Видео: Рен-ТВ
Пожарные потушили огонь, и через два часа поезд продолжил путь.
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