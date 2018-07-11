Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Перекрытие обвалилось в жилом доме после капремонта в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
C3af1c566079d0c2ed0f94f7722487ed21cfae70e 700

Перекрытие обвалилось в жилом доме после капремонта в Екатеринбурге

11 июля, 09:30Происшествия
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Стихи, танцы и фейерверк. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?