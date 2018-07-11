Перекрытие обвалилось в жилом доме после капремонта в Екатеринбурге

Обрушение произошло в доме по адресу улица Корепина, 21. Жильцы квартиры находились в это время в других комнатах, пострадавших нет.

У нас трёхкомнатная квартира, мы с отцом были в других комнатах, когда обрушилась плита перекрытия между вторым этажом и чердаком. Она обвалилась на пол вместе со сгнившими балками. Проснулись от грохота, зашли в комнату, а там — облако пыли, рассказал владелец квартиры Артур.

Дом был построен в 50-е годы прошлого столетия. Капитальный ремонт дома осуществлялся 3-4 года назад. Затем жильцы вступили в ТСЖ «Эльмашевское», которое также выполняло реконструкцию.

Фото: E1.ru

На следующий день после происшествия в квартиру приходили представители ТСЖ, но никаких документальных освидетельствований составлено не было.

Видео Видео: E1.ru