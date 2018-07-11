Пропавший под Нижним Тагилом молодой человек служил в воинской части

Редакции TagilCity.ru удалось пообщаться с коллегами пропавшего. Выяснилось, что Эдуард проживал в ЗАТО Свободный под Нижним Тагилом и служил там в воинской части. Ранее молодой человек никогда не пропадал.

У него родители проживают в Челябинской области, вот отец приезжал заявление писал,рассказал Игорь, начальник Эдуарда.

Также мужчина пояснил, что близкие Эдуарда начали его поиски 8 июля, так как молодой человек в этот день должен был быть свидетелем на свадьбе друга, но на мероприятие не приехал.

Мы смотрели записи камер, последний раз его машину видели в Черноисточинске, он был за рулем черной LADA Priora с госномером К 357 КН 45, но никто не знает к кому и зачем он туда поехал. Друзья тоже не в курсе, все переживают,поделился Игорь с редакцией.

Также мужчина отметил, что 7 июля Эдуарда останавливал пост ГИБДД, имеются сведения, что ему был выписан штраф. Это произошло по пути в Черноисточинск.

Я планирую ехать в Черноисточинск, искать там, людей опрашивать. Наверное, нужны будут люди – искать, ориентировки расклеивать. Если кто-то его видел или знает, где он – просим откликнуться,сказал в завершении беседы Игорь.

В полиции Нижнего Тагила редакции подтвердили, что заявление о пропаже молодого человека написано.

Было написано заявление 9 июля. Сейчас ведутся розыскные мероприятия,пояснила Элина Балуца, руководитель пресс-службы ММУ МВД «Нижнетагильское».