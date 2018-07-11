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Пропавший под Нижним Тагилом молодой человек служил в воинской части
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пропавший под Нижним Тагилом молодой человек служил в воинской части

11 июля, 12:20ПроисшествияЮлия Суворова
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