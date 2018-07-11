Туристка из Екатеринбурга погибла от удара молнией во Владимирской области

8 июля на берегу реки Клязьмы во Владимирской области погибла жительница Екатеринбурга Варвара Назарова. Девушка вместе со знакомыми отдыхала на берегу реки, когда начался дождь. Как и друзья, Варвара спряталась под деревом. Удар молнии вначале пришёлся в соседнюю палатку, затем в место вблизи девушки, от чего она потеряла сознание.