Туристка из Екатеринбурга погибла от удара молнией во Владимирской области
11 июля, 06:00Происшествия
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Трагедия с участием девушки из Екатеринбурга произошла на берегу реки Клязьмы. Молния ударила рядом с местом, где находилась екатеринбурженка, и убила её.
Сюжеты: Екатеринбург
8 июля на берегу реки Клязьмы во Владимирской области погибла жительница Екатеринбурга Варвара Назарова. Девушка вместе со знакомыми отдыхала на берегу реки, когда начался дождь. Как и друзья, Варвара спряталась под деревом. Удар молнии вначале пришёлся в соседнюю палатку, затем в место вблизи девушки, от чего она потеряла сознание.
Друзья вызвали медиков, которые, прибыв на место происшествия, констатировали смерть. Как сообщает сообщество «Инцидент Екатеринбург», Варвара жила в Екатеринбурге и работала в московской организации, которая занималась городским благоустройством.
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