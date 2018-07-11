Юный тагильчанин травмировал ноги на детской площадке

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Во дворе дома по улице Садовой, 50 в Нижнем Тагиле ребенок травмировал ногу на детской площадке, когда качал друзей на незакрепленной качели.
Сюжеты: Нижний Тагил
По словам мальчика, на качели сидели шесть девочек, а он с приятелем качал их. Когда он упал, качель «прыгнула» ему на ноги. Ребенок получил двусторонний перелом щиколотки на правой ноге и растяжение связок на левой.
По словам мамы пострадавшего ребенка, конструкция полностью не соответствует технике безопасности, однако другого места для игр во дворе нет. Качель все еще находится во дворе. По факту травмирования мальчика начата проверка.
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