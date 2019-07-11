Трое тагильских полицейских обвиняются в жестоком избиении задержанного

По версии следствия, 3 октября 2018 года один из оперативников вызвал потерпевшего в полицию для установления причастности к совершению преступления.

Мужчину провели в кабинет, где обвиняемые стали заставлять его дать признательные показания. Задержанный несколько раз отказался, на что оперативники стали его избивать.

Один из них нанес руками и ногами не менее 6 ударов; второй полицейский 16 раз ударил потерпевшего по голове, туловищу и конечностям; третий оперативник нанес не менее 16 ударов. Также они надевали на голову мужчины пакет, пристегивали его наручниками к батарее, после чего заставляли приседать и отжиматься.

После издевательств полицейские удерживали потерпевшего под выдуманным предлогом о том, что супруге потерпевшего нужно пройти полиграф. 4 октября мужчину выпустили.

В отношении оперативников возбуждено уголовное дело по статье «Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов общества и государства, если они совершены с применением насилия и с угрозой его применения, с применением специальных средств» (п. п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса РФ).