Четырёх эвакуировали, одного спасли: в Нижнем Тагиле сгорела квартира
Сегодня, 14:22ПроисшествияФото: TagilCity.ru
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Сегодня в Нижнем Тагиле в доме № 46 на проспекте Ленинградском сгорела квартира на пятом этаже. Об этом TagilCity.ru рассказали очевидцы.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Как пояснили в МЧС, площадь пожара составила 20 квадратных метров, повреждена внутренняя отделка и личные вещи жильцов. Спасатели эвакуировали четырех человек, одного спасли при помощи специальной маски. В тушении пожара были задействованы три единицы спецтехники, семь человек личного состава.
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По словам очевидцев, причиной пожара стал поджог, однако официального подтверждения этой информации нет. В отделе надзорной деятельности оперативно получить комментарий не удалось.
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