Четырёх эвакуировали, одного спасли: в Нижнем Тагиле сгорела квартира

Как пояснили в МЧС, площадь пожара составила 20 квадратных метров, повреждена внутренняя отделка и личные вещи жильцов. Спасатели эвакуировали четырех человек, одного спасли при помощи специальной маски. В тушении пожара были задействованы три единицы спецтехники, семь человек личного состава.