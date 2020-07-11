Екатеринбурженка заявила, что незнакомец напал на нее, обозвал жирухой и покусал
Сегодня, 14:38ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Екатеринбурженка рассказала о нападении на нее молодого человека, который обозвал ее жирухой и покусал, сообщает Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Инцидент произошел ночью 10 июля. По словам девушки, она и ее молодой человек ночью вышли на улицу, чтобы посадить в такси подругу. Компания стояла возле дома на Кобозева, 29.
Тут вышел молодой человек, стал возмущаться, говорил, что мы громко себя ведем. Я девушка полная, он обзывался на меня, называл жирухой, вел себя агрессивно, говорит девушка.
После оскорблений молодой человек уронил ее на землю и начал кусать. Екатеринбурженка рассказывает, что затем нападавший ушел и вернулся с игрушечным мечом, заявив, что убьёт ее.
Мой молодой человек заступался за меня, но он худенький, хрупкий, тот вырвался, говорит она.
После укуса у девушки опухло лицо. В УМВД по Екатеринбургу рассказали, что по данному инциденту проводится проверка.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей