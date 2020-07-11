Екатеринбурженка заявила, что незнакомец напал на нее, обозвал жирухой и покусал

Инцидент произошел ночью 10 июля. По словам девушки, она и ее молодой человек ночью вышли на улицу, чтобы посадить в такси подругу. Компания стояла возле дома на Кобозева, 29.

Тут вышел молодой человек, стал возмущаться, говорил, что мы громко себя ведем. Я девушка полная, он обзывался на меня, называл жирухой, вел себя агрессивно, говорит девушка.

После оскорблений молодой человек уронил ее на землю и начал кусать. Екатеринбурженка рассказывает, что затем нападавший ушел и вернулся с игрушечным мечом, заявив, что убьёт ее.

Мой молодой человек заступался за меня, но он худенький, хрупкий, тот вырвался, говорит она.