В Нижнем Тагиле за жизнь тонувшей в пруду 15-летней школьницы борются врачи

Факт происшествия подтвердили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское». Происшествие случилось в поселке Зональный, который находится за Вагонкой.

Школьница купалась в пруду на реке Большая Кушва. В какой-то момент она начала тонуть. Очевидцы помогли ребенку выбраться и передали бригаде скорой помощи. Медикам удалось реанимировать пострадавшую. На данный момент девочка находится в коме.