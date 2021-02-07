2,7 миллиона рублей лишилась екатеринбурженка после его перевода на «страховые» счета

44-летняя женщина обратилась в полицию и заявила о похищении средств. По ее словам, в середине июня ей позвонили неизвестные и представились сотрудниками службы безопасности банка, пишет E1.
Пострадавшая рассказала, что ей сообщили о попытке снятия средств с ее счетов и для сохранения средств в безопасности, их нужно перевести на «резервные» счета. Горожанка назвала свои данные злоумышленникам и продиктовала коды из смс. В результате с ее счета было списано более одного миллиона рублей, сообщили в УМВД по Екатеринбургу.
Далее мошенники убедили женщину оформить кредит через интернет и перевести средства на «страховые счета». Звонившие убедили пострадавшую, что это всего лишь формальность и платить ничего не придется, а требуется это для отслеживания действий похитителей.
На данный момент в полиции возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.
Напомним, в марте 2020 года мошенники также уговорили другую екатеринбурженку взять кредиты и перевести их на другие счета. Общая сумма ущерба составила 2,8 миллиона рублей.