2,7 миллиона рублей лишилась екатеринбурженка после его перевода на «страховые» счета

2,7 миллиона рублей лишилась екатеринбурженка после его перевода на «страховые» счета
2,7 миллиона рублей лишилась екатеринбурженка после его перевода на «страховые» счета
Сегодня, 11:30ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
2,7 миллиона рублей лишилась екатеринбурженка после того, как мошенники убедили ее взять кредиты и перевести средства на, так называемые, «страховые» счета.

44-летняя женщина обратилась в полицию и заявила о похищении средств. По ее словам, в середине июня ей позвонили неизвестные и представились сотрудниками службы безопасности банка, пишет E1.

Пострадавшая рассказала, что ей сообщили о попытке снятия средств с ее счетов и для сохранения средств в безопасности, их нужно перевести на «резервные» счета. Горожанка назвала свои данные злоумышленникам и продиктовала коды из смс. В результате с ее счета было списано более одного миллиона рублей, сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

Далее мошенники убедили женщину оформить кредит через интернет и перевести средства на «страховые счета». Звонившие убедили пострадавшую, что это всего лишь формальность и платить ничего не придется, а требуется это для отслеживания действий похитителей.

На данный момент в полиции возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

Напомним, в марте 2020 года мошенники также уговорили другую екатеринбурженку взять кредиты и перевести их на другие счета. Общая сумма ущерба составила 2,8 миллиона рублей.

Сюжеты:
Екатеринбург
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