2,7 миллиона рублей лишилась екатеринбурженка после его перевода на «страховые» счета

2,7 миллиона рублей лишилась екатеринбурженка после того, как мошенники убедили ее взять кредиты и перевести средства на, так называемые, «страховые» счета.

44-летняя женщина обратилась в полицию и заявила о похищении средств. По ее словам, в середине июня ей позвонили неизвестные и представились сотрудниками службы безопасности банка, пишет E1. Пострадавшая рассказала, что ей сообщили о попытке снятия средств с ее счетов и для сохранения средств в безопасности, их нужно перевести на «резервные» счета. Горожанка назвала свои данные злоумышленникам и продиктовала коды из смс. В результате с ее счета было списано более одного миллиона рублей, сообщили в УМВД по Екатеринбургу. Далее мошенники убедили женщину оформить кредит через интернет и перевести средства на «страховые счета». Звонившие убедили пострадавшую, что это всего лишь формальность и платить ничего не придется, а требуется это для отслеживания действий похитителей. На данный момент в полиции возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Напомним, в марте 2020 года мошенники также уговорили другую екатеринбурженку взять кредиты и перевести их на другие счета. Общая сумма ущерба составила 2,8 миллиона рублей.

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