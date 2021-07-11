Десятки южан устроили драку ночью в Екатеринбурге

Напомним, в феврале 2020 года у этого же кафе был избит екатеринбургский архитектор Александр Кротов. Впоследствии он скончался в больнице от инсульта. Ему нанесли травмы двое мужчин, которым архитектор сделал замечание. Они догнали пожилого мужчину и избили его. Одного из подозреваемых, Сергея Трошина, удалось выследить по камерам видеонаблюдения. Он оказался сотрудником МЧС, уволившимся после инцидента и устроившимся на новую работу. В марте 2021 года был задержан второй подозреваемый — Иван Галкин.