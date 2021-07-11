Десятки южан устроили драку ночью в Екатеринбурге

Десятки южан устроили драку ночью в Екатеринбурге
Десятки южан устроили драку ночью в Екатеринбурге
Сегодня, 13:42ПроисшествияФото: E1.ru
Несколько десятков южан ночью 11 июля устроили драку возле кафе в Екатеринбурге. Инцидент произошел на улице Малышева, 140б. Дерущиеся разбудили местных жителей.

Двое мужчин в результате перепалки пострадали, пишет Е1 со ссылкой на очевидцев.

Местные жители отмечают, что избили южане своих же, двоих человек. После этого толпа разошлась, вернулась обратно в кафе.

Напомним, в феврале 2020 года у этого же кафе был избит екатеринбургский архитектор Александр Кротов. Впоследствии он скончался в больнице от инсульта. Ему нанесли травмы двое мужчин, которым архитектор сделал замечание. Они догнали пожилого мужчину и избили его. Одного из подозреваемых, Сергея Трошина, удалось выследить по камерам видеонаблюдения. Он оказался сотрудником МЧС, уволившимся после инцидента и устроившимся на новую работу. В марте 2021 года был задержан второй подозреваемый — Иван Галкин.

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