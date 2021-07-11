Двухлетний мальчик выпал из окна на Вые в Нижнем Тагиле

Двухлетний мальчик выпал из окна многоэтажки на Липовом тракте в Нижнем Тагиле. Мама в этом время находилась дома.

Инспекторы ПДН провели проверку и установили, что семья является благополучной и на учете не состоит, пишет АН «Между строк» со ссылкой на пресс-службу МУ МВД «Нижнетагильское». В семье воспитываются трое детей. В момент, когда произошел несчастный случай, дети находились в комнате играли, а мама делала уборку. Окно было приоткрыто, на нем установлена москитная сетка. Момент происшествия видела сестра мальчика, она и рассказала маме о случившемся. На данный момент ребенок находится под наблюдением врачей. У него диагностировано сотрясение головного мозга. Напомним, 29 июня на улице Авангардной в Екатеринбурге еще один двухлетний ребенок выпал из окна. Мама в этот момент отсутствовала дома, а за ребенком приглядывала 14-летняя сестра. Когда она отошла на кухню, мальчик выпал на улицу. В результате он получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и травму живота. В отношении матери возбуждено уголовное дело за оставление в опасности. Ей грозит до одного года лишения свободы. Двухлетний малыш выпал из окна в Екатеринбурге

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