Двухлетний мальчик выпал из окна на Вые в Нижнем Тагиле

Двухлетний мальчик выпал из окна на Вые в Нижнем Тагиле
Двухлетний мальчик выпал из окна на Вые в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:37ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Двухлетний мальчик выпал из окна многоэтажки на Липовом тракте в Нижнем Тагиле. Мама в этом время находилась дома.

Инспекторы ПДН провели проверку и установили, что семья является благополучной и на учете не состоит, пишет АН «Между строк» со ссылкой на пресс-службу МУ МВД «Нижнетагильское».

В семье воспитываются трое детей. В момент, когда произошел несчастный случай, дети находились в комнате играли, а мама делала уборку. Окно было приоткрыто, на нем установлена москитная сетка. Момент происшествия видела сестра мальчика, она и рассказала маме о случившемся.

На данный момент ребенок находится под наблюдением врачей. У него диагностировано сотрясение головного мозга.

Напомним, 29 июня на улице Авангардной в Екатеринбурге еще один двухлетний ребенок выпал из окна. Мама в этот момент отсутствовала дома, а за ребенком приглядывала 14-летняя сестра. Когда она отошла на кухню, мальчик выпал на улицу. В результате он получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и травму живота. В отношении матери возбуждено уголовное дело за оставление в опасности. Ей грозит до одного года лишения свободы.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
происшествиедетиНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы