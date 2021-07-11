Фотограф из Екатеринбурга погибла во время дайвинга в карьере под Нижним Тагилом

Трагедия случилась 10 июня 2021 года пишет Е1 со ссылкой на коллегу Елены Станислава Белоглазова.
У Елены осталось трое детей. Младшему поставлен диагноз ДЦП. По словам Станислава, уже начался сбор средств, чтобы ему помочь.
В дайверском сообществе также подтвердили информацию, однако пока неизвестно, что произошло во время дайвинга.
Известно пока мало, выясняем, что произошло. Глубина была небольшая, снаряжение было исправно, Елена была в команде, рассказал один из дайверов.
По его словам, дайвингом фотограф увлеклась в марте. Она прошла курс обучения и делала даже больше, чем нужно. В июне Елена прошла сертификацию. Погружение для нее было любительское и не требовало сопровождения инструктора.