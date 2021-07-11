Котенок застрял в металлической балке в Екатеринбурге и просидел там трое суток

Котенок застрял головой в отверстии металлической балки строительного вагончика в садах рядом с Новосвердловской ТЭЦ в Екатеринбурге. Выбраться ему помог зооспасатель Евгений Зенков.

Операция по спасению проводилась поздно вечером. Хозяева участка приехали в сад и обнаружили котенка. Однако была информация, что он застрял задолго до этого. По словам зооспасателя, пока он добирался до места, хозяева сами пытались вызволить котенка, но сделать им этого не удалось, рассказал Евгений в группе «ЗооСпас в Екатеринбурге» Вконтакте. Людям удалось отогнуть толстую металлическую пластину, однако там оказалась толстая балка. Длина канала, в котором находилась шея котенка составила около 4-5 сантиметров. Зенков рассказывает, что хозяева выпилили деревянный пол в вагончике, чтобы ребенка можно было взять за туловище, но потом стало ясно, что металл распилить нечем, а отверстие не расширить. Остался единственный вариант — протащить животное вперед или назад. Зооспасатель рассказал, что вошел в вагончик и через созданную лазейку ухватил котенка. Она стал поворачивать его вокруг оси, пробуя осторожно двигать взад или вперед. Действия не увенчались успехом. Котенок при этом слабо пищал. В результате хозяева дома спилили болгаркой заклепку и им удались полностью отломить внешнюю пластину, что освободить пространство перед головой животного. Я нащупал переднюю лапку, прижал котенка к краю канала и стал пытаться направить лапку в отверстие. Наконец она прошла и конец ее показался снаружи — там ее приняли и чуть вытянули. То же проделали со второй лапкой. И вот обе лапы и голова высовываются наружу. Когда за них потянули, туловище вдруг наконец подалось вперед, и котенок постепенно начал выниматься! рассказал Евгений. Спасение котенка Фото: группа "ЗооСпас в Екатеринбурге" Вконтакте Спасенного котенка закутали в полотенце. Несмотря на то, что он дикий и жил с кошкой вместе в саду, сопротивляться он не стал. Хозяева решили его оставить себе. Напомним, еще одного котенка спасли из стены многоэтажного дома в Нижнем Тагиле. Он застрял в вентиляции. Котёнок застрял в вентиляции жилого дома в Нижнем Тагиле

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