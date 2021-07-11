Поезд насмерть сбил парня в военной форме в Екатеринбурге

В вечернее время 10 июля на остановочном пункте Ботаническая перегона Уктус — Шарташ в Екатеринбурге проходящим грузовым поездом был сбит мужчина в военной форме, сообщает Е1. Он был травмирован выступающей частью вагона, от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда «скорой» помощи.
Я шел с друзьями, когда увидел этого мужика. Присмотрелся, у него половина скальпа снята, крови просто куча. Признаюсь, столько в жизни не видел. А все окружающие либо ржали, либо не обращали внимания, будто такое происходит каждый день. Лишь один парень увидев это, накрыл его полиэтиленом и вызвал скорую,делится впечатлениями очевидец происшествия.
По данному факту следственными органами проводится процессуальная проверка. Для установления обстоятельств происшествия на место выехала следственно-оперативная группа. Погибшим оказался 24-летний парень. Следователи опросили машиниста грузового состава и супругу погибшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза и другие проверки.
Напомним, 80-летняя пенсионерка, управляя Hyundai, допустила наезд на 7-летнего мальчика на самокате, пересекающего дорогу по «зебре» в Заречном в Екатеринбурге. В результате ребенок получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и многочисленные ушибы.