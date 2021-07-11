Поезд насмерть сбил парня в военной форме в Екатеринбурге

Я шел с друзьями, когда увидел этого мужика. Присмотрелся, у него половина скальпа снята, крови просто куча. Признаюсь, столько в жизни не видел. А все окружающие либо ржали, либо не обращали внимания, будто такое происходит каждый день. Лишь один парень увидев это, накрыл его полиэтиленом и вызвал скорую,делится впечатлениями очевидец происшествия.