Поиски пропавшей девушки в лесу под Североуральском завершены

В Североуральске прекращены поиски девушки, которая шла на свадьбу к знакомым и заблудилась в лесу.

Поиски 24-летней Яны Балабановой завершены в Североуральске, сообщает «КП — Екатеринбург». Девушка пропала 2 июля, она заблудилась в лесу. Последним сообщением от Яны было СМС на номер 112, в котором девушка сообщила спасателям, что заблудилась. Фото: Группа "Североуральск. Новости. Фото." во Вконтакте Поиски прекратили. Завтра ее объявят без вести пропавшей. Основные поиски завершены и будут ли искать ее дальше, не известно,рассказала «КП-Екатеринбург» подруга пропавшей девушки, Юлия. Поисками Яны занимались Росгвардия и волонтеры. Далее исчезновением молодой женщины будет заниматься следственный комитет. Ранее в следственном отделе СКР заявляли, что оснований полагать о том, что в отношении девушки было совершено преступление, нет. Напомним, друзья пропавшей девушки выдвигают разные версии происшествия. Девушку искали поисковые отряды «Полёт», «Прорыв», «Лиза Алерт» и «Фараус». Пропавшую девушку ищут четвёртые сутки в лесу под Североуральском

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