Работают психологи из Екатеринбурга: лесной пожар бушует в Челябинской области

Работают психологи из Екатеринбурга: лесной пожар бушует в Челябинской области
Работают психологи из Екатеринбурга: лесной пожар бушует в Челябинской области
Сегодня, 21:41ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
В Челябинской области бушует крупный лесной пожар. На месте ЧП работают сотни сотрудников МЧС и спасателей.

С 8 июля в Челябинской области бушует крупный лесной пожар, сообщает Е1. Огонь добрался до населенных пунктов. Производится массовая эвакуация людей. Есть пострадавшие, один человек погиб. На место ЧП отправились психологи Центра экстренной психологической помощи из Екатеринбурга. На месте оказывают психологическую помощь специалисты Главного управления МЧС России по Челябинской области.

На месте пожара работают сотни сотрудников МЧС и спасателей. Вода в очаги возгораний сбрасывается с самолета.

Напомним, 3 июля во время грозы молния ударила в газопровод в селе Покровское под Нижним Тагилом.

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