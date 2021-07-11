Работают психологи из Екатеринбурга: лесной пожар бушует в Челябинской области

С 8 июля в Челябинской области бушует крупный лесной пожар, сообщает Е1. Огонь добрался до населенных пунктов. Производится массовая эвакуация людей. Есть пострадавшие, один человек погиб. На место ЧП отправились психологи Центра экстренной психологической помощи из Екатеринбурга. На месте оказывают психологическую помощь специалисты Главного управления МЧС России по Челябинской области.