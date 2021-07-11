Volvo вылетел с дороги и влетел в столб на улице Кулибина в Нижнем Тагиле

Volvo вылетел с дороги и врезался в столб на улице Кулибина в Нижнем Тагиле. Об этом TagilCity.ru рассказали очевидцы.

По словам очевидицы событий, по улице Кулибина в Нижнем Тагиле, по направлению с Вагонки в центр города, водитель на автомобиле марки Volvo, не справившись с управлением, вылетел с дороги и врезался в столб. Авария произошла 11 июля примерно в 20:00 по местному времени. Авария на улице Кулибина в Нижнем Тагиле. Фото: tagilcity.ru Подъехали сотрудники Госавтоинспекции, скорая медицинская помощь на место происшествия не приезжала. Из-за аварии образовалась небольшая пробка за мостом до кольца, остановлено трамвайное движение. Два трамвая стоят, подъехала аварийная машина,делится очевидица с места аварии с TagilCity.ru. На месте работают сотрудники ГИБДД. Пострадавших нет. Более подробный комментарий будет позднее, сообщили TagilCity.ru в Отделе пропаганды ГИБДД. Напомним, следователь ГСУ на элитном Mercedes попал в аварию в центре Екатеринбурга. Следователь ГСУ на элитном Mercedes попал в аварию в центре Екатеринбурга

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