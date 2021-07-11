Volvo вылетел с дороги и влетел в столб на улице Кулибина в Нижнем Тагиле

Volvo вылетел с дороги и влетел в столб на улице Кулибина в Нижнем Тагиле
Volvo вылетел с дороги и влетел в столб на улице Кулибина в Нижнем Тагиле
Сегодня, 22:33ПроисшествияФото: TagilCity.ru
Volvo вылетел с дороги и врезался в столб на улице Кулибина в Нижнем Тагиле. Об этом TagilCity.ru рассказали очевидцы.

По словам очевидицы событий, по улице Кулибина в Нижнем Тагиле, по направлению с Вагонки в центр города, водитель на автомобиле марки Volvo, не справившись с управлением, вылетел с дороги и врезался в столб. Авария произошла 11 июля примерно в 20:00 по местному времени.

Авария на улице Кулибина в Нижнем Тагиле.
Фото:tagilcity.ru

Подъехали сотрудники Госавтоинспекции, скорая медицинская помощь на место происшествия не приезжала. Из-за аварии образовалась небольшая пробка за мостом до кольца, остановлено трамвайное движение. Два трамвая стоят, подъехала аварийная машина,делится очевидица с места аварии с TagilCity.ru.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Пострадавших нет. Более подробный комментарий будет позднее, сообщили TagilCity.ru в Отделе пропаганды ГИБДД.

Напомним, следователь ГСУ на элитном Mercedes попал в аварию в центре Екатеринбурга.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
дорогадтпаварияГИБДДгосавтоинспекциястолбКулибинаНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы