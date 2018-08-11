Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Микроавтобус с детьми из Нижнего Тагила съехал в кювет в Подмосковье
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Ms 72501 12

Микроавтобус с детьми из Нижнего Тагила съехал в кювет в Подмосковье

Сегодня, 18:41ПроисшествияФото: АН «Между строк»
Читайте
также
Алкоголь могут продавать детям в магазине на садовом участке в Камышлове
Новый глава свердловской ГИБДД Алексей Кисляков представлен личному составу
Сын вице-спикера гордумы Нижнего Тагила приговорен к 2 годам в колонии-поселения