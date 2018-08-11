Микроавтобус с детьми из Нижнего Тагила съехал в кювет в Подмосковье

11 августа в Наро-Фоминском городском округе Подмосковья автобус, в котором находились 23 ребенка из Нижнего Тагила и двое взрослых, съехал в кювет. По предварительным данным, у водителя микроавтобуса случился сердечный приступ, в результате чего он умер за рулем.

По информации из министерства Подмосковья, дети возвращались из Бекасовского санатория. Микроавтобус направлялся на станцию «Нара», где несовершеннолетние должны были сесть на электричку до Москвы.

17 детей, не пострадавших в аварии, направляются в Москву. 6 детей получили незначительные повреждения: ссадины, синяки, у одного мальчика – небольшой порез от стекла. Они были доставлены в Наро-Фоминскую больницу для обследования. В настоящий момент пострадавшие тоже отправлены в Москву.