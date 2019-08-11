73-летняя пенсионерка пропала в лесу под Нижним Тагилом
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Утром 10 августа в деревне Грань пропала 73-летняя пенсионерка Светлана Якимова. Женщина отправилась в лес за грибами по знакомому маршруту, сообщает ИА «Все новости».
Сюжеты: Нижний Тагил
В поисковом отряде «Скорпион» рассказали, что тагильчанка работала учителем физкультуры и имеет спортивный разряд по лыжам. Поиски женщины продолжались всю ночь.
Светлана Якимова была одета в сиреневую куртку, белую шапку и чёрные калоши. Всех, кто обладает какой-либо информации о местонахождении пропавшей, просят обратиться в поисковый отряд «Скорпион» по телефонам: +7 (904)172-05-95, +7 (919)386-27-61, +7 (908)639-73-94. Также требуются добровольцы на поиски.
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Фото: Поисковый отряд «Скорпион»
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