73-летняя пенсионерка пропала в лесу под Нижним Тагилом

В поисковом отряде «Скорпион» рассказали, что тагильчанка работала учителем физкультуры и имеет спортивный разряд по лыжам. Поиски женщины продолжались всю ночь.

Светлана Якимова была одета в сиреневую куртку, белую шапку и чёрные калоши. Всех, кто обладает какой-либо информации о местонахождении пропавшей, просят обратиться в поисковый отряд «Скорпион» по телефонам: +7 (904)172-05-95, +7 (919)386-27-61, +7 (908)639-73-94. Также требуются добровольцы на поиски.