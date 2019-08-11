В Екатеринбурге девочка сломала позвонок после падения в автобусе

Согласно данным пресс-службы ГИБДД Екатеринбурга, водитель 64-го маршрута в момент начала движения не обеспечил постоянный контроль за транспортным средством и допустил падения девятилетней девочки-пассажира. Ребёнка с травмами доставили в городскую больницу № 9, где врачи диагностировали у неё ушиб мягких тканей и компресионный перелом позвонка.

По факту произошедшего правоохранительные органы начали проверку. На данный момент известно, что водителю автобуса 32 года и он имеет 13-летний стаж вождения. По результатам проверки будет вынесено соответствующее процессуальное решение.