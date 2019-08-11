В Екатеринбурге во дворе жилого дома найден снаряд

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В Екатеринбурге вечером 10 августа жители дома на улице Индустрии нашли во дворе снаряд. На место происшествия были вызваны сапёры и медики, сообщает портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Позже выяснялась, что находка не представляет опасности. Об этом заявил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По его словам, жители нашли болванку, похожую на снаряд.
На место происшествия в установленном порядке выезжали сотрудники полиции, территориального ОВД, а также наши гражданские коллеги из предприятия «Уралвымпел», которые являются специалистами в сфере взрывоопасных устройств. В реальности никакой угрозы людям и зданиям металлический предмет не представлял. По итогам проверки представители МВД примут обоснованное процессуальное решение,рассказал Горелых.
По словам очевидца предмет, похожий на снаряд, мог попасть во двор из пункта приёма металлолома, который находится неподалёку.
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