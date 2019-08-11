В Екатеринбурге во дворе жилого дома найден снаряд

Позже выяснялась, что находка не представляет опасности. Об этом заявил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По его словам, жители нашли болванку, похожую на снаряд.

На место происшествия в установленном порядке выезжали сотрудники полиции, территориального ОВД, а также наши гражданские коллеги из предприятия «Уралвымпел», которые являются специалистами в сфере взрывоопасных устройств. В реальности никакой угрозы людям и зданиям металлический предмет не представлял. По итогам проверки представители МВД примут обоснованное процессуальное решение,рассказал Горелых.