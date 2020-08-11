Адвокат из Екатеринбурга разместила в соцсети фото с фальшивой госнаградой

Адвокат из Екатеринбурга разместила в соцсети фото с фальшивой госнаградой

Сегодня, 19:22ПроисшествияPhoto: Страница Елены Гончаровой на Facebook
Адвокат Елена Гончарова выложила фото награды от Законодательного собрания Свердловской области. Кроме того она была добавлена на сайте коллегии в список её заслуг, пишет Ура.ру.

Фотография, на которой Елена держит в руках почетную грамоту от законодательного собрания Свердловской области, появилось на странице адвоката на Facebook.

Источник издания в законодательном собрании опроверг информацию о выдаче подобной грамоты адвокату Елене Гончаровой. Заседание собрания вообще не проводилось в тот день, когда Елене якобы выдали награду.

Это просто дружеский шуточный подарок, объясняет ситуацию сама Елена.

Как шуточная информация оказалась в её послужном списке на сайте коллегии адвокатов Свердловской области, Елена Гончарова не знает, но обещала, что примет все необходимые меры, чтобы ложной информации больше не было на сайте.

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