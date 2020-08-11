Еще один житель Екатеринбурга направлен судом на принудительное лечение

Нарушитель проживал в Верх-Исетском районе. Положительный анализ на COVID-19 был известен еще до 20-го июля, когда Роспотребнадзором вынесено постановление о его изоляции. Так как заболевший проживал один, а течение проходило без тяжелых симптомов было решено поместить его на карантин домой.