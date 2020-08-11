Еще один житель Екатеринбурга направлен судом на принудительное лечение

Еще один житель Екатеринбурга направлен судом на принудительное лечение

Сегодня, 18:15ПроисшествияФото: 1MiMediainvest.ru
Житель Екатеринбурга отправлен на принудительное лечение за нарушение самоизоляции, а также ему назначен штраф, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Нарушитель проживал в Верх-Исетском районе. Положительный анализ на COVID-19 был известен еще до 20-го июля, когда Роспотребнадзором вынесено постановление о его изоляции. Так как заболевший проживал один, а течение проходило без тяжелых симптомов было решено поместить его на карантин домой.

Но когда врачи пришли взять контрольный мазок на инфекцию больного не оказалось дома. По телефону гражданин отказался назвать своё местоположение.

10 августа 2020 года Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга рассмотрел иск ведомства и вынес решение о принудительной госпитализации. Больного увезли врачи скорой помощи.

Нарушитель режима самоизоляции будет оштрафован по ч.2 ст. 6.3. КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Ему будет назначен штраф от 15 до 40 тысяч рублей.

Недавно жительница Екатеринбурга, несмотря на свой диагноз COVID-19, покинула режим самоизоляции и направилась в магазин.

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