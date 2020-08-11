Избивших девочку красноуральских школьников отправили в спеццентр в Нижнем Тагиле

Избивших девочку красноуральских школьников отправили в спеццентр в Нижнем Тагиле

Сегодня, 21:20ПроисшествияФото: 1MiMediainvest.ru
Избивших 13-летнюю девочку, заснявших это на камеру красноуральских школьников отправят в центр временного содержания в Нижнем Тагиле, пишет E1.

Четверо школьников устроили избиение девочки и засняли происходящее на телефон. Предварительный срок заключения составит 48 часов. Однако рассматривается вопрос о продлении наказания. Срок могут увелчить до 30 дней.

Видео в последствии оказалось в интернете. Пострадавшая не получила серьезных телесных повреждений. Родители провинившихся детей принесли свои извинения. В их отношении возбуждены дела, предусматривающие административное наказание за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Недавно в торговом центре Екатеринбурга охранник ударил подростка по лицу.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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Свердловская областьшкольникиизбиениеНижний Тагил
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