Избивших девочку красноуральских школьников отправили в спеццентр в Нижнем Тагиле

Четверо школьников устроили избиение девочки и засняли происходящее на телефон. Предварительный срок заключения составит 48 часов. Однако рассматривается вопрос о продлении наказания. Срок могут увелчить до 30 дней.
Видео в последствии оказалось в интернете. Пострадавшая не получила серьезных телесных повреждений. Родители провинившихся детей принесли свои извинения. В их отношении возбуждены дела, предусматривающие административное наказание за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
Недавно в торговом центре Екатеринбурга охранник ударил подростка по лицу.