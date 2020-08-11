Не признал вину: в Екатеринбурге прошел первый суд над обвиняемым в ДТП на Малышева

Не признал вину: в Екатеринбурге прошел первый суд над обвиняемым в ДТП на Малышева

Сегодня, 17:53ПроисшествияФото: pixabay.com
Сын полковника Росгвардии Васильев, обвиняемый в ДТП со смертельными исходами, в суде заявляет о своей невиновности, пишет Ура.ру.

Заседание Ленинского районного суда Екатеринбурга прошло 11 августа. Владимир Васильев обвиняется в двух эпизодах нарушения законодательства - в угоне транспортного средства его знакомого, а также в смертельном ДТП, совершенном на этом же автомобиле в нетрезвом состоянии. По обеим статьям Владимир заявляет о своей невиновности.

Защитники подсудимого требовали у суда изменить меру пресечения на домашний арест, но судья оставил меру без изменений.

Следующее судебное заседание по делу пройдет почти через месяц — 8 сентября.

Ранее экспертизой было установлено, что анализы после ДТП сдавал не сам потерпевший, а его отец, полковник Федеральной службы войск национальной гвардии.

Сюжеты:
Екатеринбург
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