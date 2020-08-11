Не признал вину: в Екатеринбурге прошел первый суд над обвиняемым в ДТП на Малышева

Заседание Ленинского районного суда Екатеринбурга прошло 11 августа. Владимир Васильев обвиняется в двух эпизодах нарушения законодательства - в угоне транспортного средства его знакомого, а также в смертельном ДТП, совершенном на этом же автомобиле в нетрезвом состоянии. По обеим статьям Владимир заявляет о своей невиновности.
Защитники подсудимого требовали у суда изменить меру пресечения на домашний арест, но судья оставил меру без изменений.
Следующее судебное заседание по делу пройдет почти через месяц — 8 сентября.
Ранее экспертизой было установлено, что анализы после ДТП сдавал не сам потерпевший, а его отец, полковник Федеральной службы войск национальной гвардии.