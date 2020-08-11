Перед судом предстанет банда, похитившая ради выкупа сына бизнесмена в Нижнем Тагиле

Перед судом предстанет банда, похитившая ради выкупа сына бизнесмена в Нижнем Тагиле

Сегодня, 16:42ПроисшествияФото: 1MiMediainvest.ru
В Екатеринбурге удалось вычислить бандитов, в начале 2000-х похитивших и убивших ради выкупа сына бизнесмена в Нижнем Тагиле, сообщает «Комсомольская правда».

Похищение произошло в январе 2003 года. Следствию удалось вычислить участников преступной группы. Ими оказались Евгений, ранее судимый за грабеж, Антон, занимавшийся незаконным оборотом наркотиков и осужденный за это, а также Владимир, много раз представавший перед судом и осужденный за разбой, кражу и грабеж.

Мужчины похитили ребенка в Нижнем Тагиле в январе 2003 года. Обманом заманили в частный дом на Вагонке, а затем содержали его там, требуя выкуп. В какой-то момент испугавшись наказания за свой проступок, мужчины задушили ребенка, используя веревку.

На след похитителей следствию удалось выйти только в 2019 году. Банда обвиняется по ст. 105 УК РФ — «убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление».

Дело находится в прокуратуре на стадии утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

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Нижний ТагилЕкатеринбург
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