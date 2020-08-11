Перед судом предстанет банда, похитившая ради выкупа сына бизнесмена в Нижнем Тагиле

Похищение произошло в январе 2003 года. Следствию удалось вычислить участников преступной группы. Ими оказались Евгений, ранее судимый за грабеж, Антон, занимавшийся незаконным оборотом наркотиков и осужденный за это, а также Владимир, много раз представавший перед судом и осужденный за разбой, кражу и грабеж.