Перед судом предстанет банда, похитившая ради выкупа сына бизнесмена в Нижнем Тагиле

Похищение произошло в январе 2003 года. Следствию удалось вычислить участников преступной группы. Ими оказались Евгений, ранее судимый за грабеж, Антон, занимавшийся незаконным оборотом наркотиков и осужденный за это, а также Владимир, много раз представавший перед судом и осужденный за разбой, кражу и грабеж.
Мужчины похитили ребенка в Нижнем Тагиле в январе 2003 года. Обманом заманили в частный дом на Вагонке, а затем содержали его там, требуя выкуп. В какой-то момент испугавшись наказания за свой проступок, мужчины задушили ребенка, используя веревку.
На след похитителей следствию удалось выйти только в 2019 году. Банда обвиняется по ст. 105 УК РФ — «убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление».
Дело находится в прокуратуре на стадии утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.