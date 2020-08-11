Тело пропавшего по дороге в Пермь жителя Свердловской области нашли в Кургане

Андрей проживал в поселке Дружинино Свердловской области. 23 мая 2020 года он сообщил, что направляется в Пермь, после чего перестал выходить на связь. Мужчина страдал сахарным диабетом, кроме того имел проблемы с памятью. Поисковики предполагают, что мужчина пытался добраться до пункта назначения автостопом.