Тело пропавшего по дороге в Пермь жителя Свердловской области нашли в Кургане

Об этом рассказал участник поискового отряда. Когда Андрея удалось найти его тело уже несколько дней находилось в морге. Были вызваны родственники умершего, которые и опознали тело.
Андрей проживал в поселке Дружинино Свердловской области. 23 мая 2020 года он сообщил, что направляется в Пермь, после чего перестал выходить на связь. Мужчина страдал сахарным диабетом, кроме того имел проблемы с памятью. Поисковики предполагают, что мужчина пытался добраться до пункта назначения автостопом.
4 июля в Нижнем Тагиле пропал еще один мужчина. Пропавший отправился на подработку и был одет в форму частного охранного предприятия.