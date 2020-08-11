Тело пропавшего по дороге в Пермь жителя Свердловской области нашли в Кургане

Тело пропавшего по дороге в Пермь жителя Свердловской области нашли в Кургане

Сегодня, 17:20ПроисшествияФото: поисковый отряд Abris
Пропавшего в мае жителя Свердловской области Андрея Балмашева, направлявшегося в Пермь, нашли мертвым в Кургане, пишет E1.

Об этом рассказал участник поискового отряда. Когда Андрея удалось найти его тело уже несколько дней находилось в морге. Были вызваны родственники умершего, которые и опознали тело.

Андрей проживал в поселке Дружинино Свердловской области. 23 мая 2020 года он сообщил, что направляется в Пермь, после чего перестал выходить на связь. Мужчина страдал сахарным диабетом, кроме того имел проблемы с памятью. Поисковики предполагают, что мужчина пытался добраться до пункта назначения автостопом.

4 июля в Нижнем Тагиле пропал еще один мужчина. Пропавший отправился на подработку и был одет в форму частного охранного предприятия.

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