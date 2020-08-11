В Екатеринбурге неизвестный заминировал поезда и самолеты

В Екатеринбурге неизвестный заминировал поезда и самолеты

Сегодня, 14:06ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге неизвестный заминировал авиа и железнодорожный транспорт, а также административные городские здания, сообщает Ура.ру со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

По его словам, второй раз за сутки поступило сообщение о том, что заминировано здание Арбитражного суда Свердловской области. Информация поступила на электронную почту суда. В письме также говорилось о том, что заминированы все медицинские учреждения, железнодорожные составы и самолеты.

Источник также добавил, что информация была доведена до руководства администрации города, НОГЗН и председателей КЧС районов города. Проверяют объекты сотрудники ЧОП, полиции, Росгвардии, ОМОН на транспорте.

Напомним, сегодня утром были эвакуированы сотрудники и посетители Арбитражного суда Свердловской области. Однако о причинах не сообщалось.

Stories:
Екатеринбург
Related news:
происшествиеминированиеЕкатеринбург
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
Best of
week
month
Власти Свердловской области рассказали о переходе на третий этап снятия ограничений
Свердловская полиция проверяет медиков на мошенничество с больничными
Названы вакансии с зарплатой более 100 тысяч рублей в Нижнем Тагиле
Администрация убрала эсера из губернаторской гонки в Пермском крае
Детский омбудсмен после посещения монастыря схимонаха Сергия предложил изменить закон
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb