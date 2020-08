В Екатеринбурге неизвестный заминировал поезда и самолеты

В Екатеринбурге неизвестный заминировал авиа и железнодорожный транспорт, а также административные городские здания, сообщает Ура.ру со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

По его словам, второй раз за сутки поступило сообщение о том, что заминировано здание Арбитражного суда Свердловской области. Информация поступила на электронную почту суда. В письме также говорилось о том, что заминированы все медицинские учреждения, железнодорожные составы и самолеты. Источник также добавил, что информация была доведена до руководства администрации города, НОГЗН и председателей КЧС районов города. Проверяют объекты сотрудники ЧОП, полиции, Росгвардии, ОМОН на транспорте. Напомним, сегодня утром были эвакуированы сотрудники и посетители Арбитражного суда Свердловской области. Однако о причинах не сообщалось.

