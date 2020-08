В Свердловской области детский лагерь полностью эвакуируют из-за отсутствия газа

Из-за перекрытия газа под Новоуральском в поселке Таватуй полностью эвакуировали летний детский лагерь, сообщает E1.

Дети детского оздоровительного лагеря «Таватуй» не провели в лагере даже недели. Около 200 детей были эвакуированы. При эвакуации соблюдались все возможные меры предосторожности. Оставшись без газа лагерь не может нормально функционировать, не на чем готовить, дети замерзают, нет горячей воды. Родителей попросили забрать детей. Обратно дети уже не вернутся, скажите спасибо человеку, который перекрыл газ, говорит директор лагеря. Накануне собственник магистрали перекрыл газ всему посёлку Таватуй. По словам уральца, из-за бездействия администрации магистраль не соответствует требованиям безопасности. «Был вынужден это сделать»: житель уральского поселка оставил жителей без газа

