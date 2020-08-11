В Свердловской области мальчик с велосипедом попал под колеса большегруза

ДТП произошло 11 августа, около двух часов дня, на перекрестке центральных улиц Первоуральска. Очевидцы утверждают, что мальчик пересекал переход соблюдая все правила ПДД, он слез с велосипеда и катил его рядом с собой, в этот момент водитель автомобиля марки МАЗ допустил наезд на мальчика. Пострадавший скончался на месте.
На месте происшествия инспекторы ГИБДД разбираются в происходящем. Правоохранители опрашивают свидетелей ДТП, собирают записи с камер наружного наблюдения.
Недавно, в районе Невьянска, в ДТП погиб житель Нижнего Тагила, он вылетел из автомобиля, не пристегнув ремень безопасности.