В Свердловской области мальчик с велосипедом попал под колеса большегруза

В Свердловской области мальчик с велосипедом попал под колеса большегруза

Сегодня, 16:17ПроисшествияФото: отделение пропаганды ГИБДД по Свердловской области
В Среднеуральске мальчик погиб под колесами грузовика на пешеходном переходе, сообщает E1.

ДТП произошло 11 августа, около двух часов дня, на перекрестке центральных улиц Первоуральска. Очевидцы утверждают, что мальчик пересекал переход соблюдая все правила ПДД, он слез с велосипеда и катил его рядом с собой, в этот момент водитель автомобиля марки МАЗ допустил наезд на мальчика. Пострадавший скончался на месте.

Фото:отделение пропаганды ГИБДД по Свердловской области

На месте происшествия инспекторы ГИБДД разбираются в происходящем. Правоохранители опрашивают свидетелей ДТП, собирают записи с камер наружного наблюдения.

Недавно, в районе Невьянска, в ДТП погиб житель Нижнего Тагила, он вылетел из автомобиля, не пристегнув ремень безопасности.

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