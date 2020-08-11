Возможен инсульт: обвиняемого в смертельно ДТП актера Ефремова увезли из зала суда

Возможен инсульт: обвиняемого в смертельно ДТП актера Ефремова увезли из зала суда

Сегодня, 17:33ПроисшествияФото: страница Михаила Ефремова в Instagram
11 августа из зала суда, с подозрением на инсульт, госпитализирован Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП в Москве, пишет ТАСС.

По информации из неофициального источника, проблемы со здоровьем начались еще до начала судебного заседания, а именно в воскресенье. Актеру вызывали скорую, в связи с нарушением речи и проблемами с движением левой ноги, но на тот момент актер принял решение отказаться от госпитализации.

Из зала суда актера врачи выносили уже без сознания, на носилках. По словам адвоката Михаила, актер в этот момент находился уже в бессознательном состоянии.

Точный диагноз будет обозначен после осмотра врачами в больнице.

Ранее сообщались подробности о предъявленном Михаилу обвинению в совершении ДТП в нетрезвом виде. Обвинение утверждает, что актер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, следуя на своем автомобиле Jeep Grand Cherokee, допустил выезд на полосу встречного движения и врезался в грузовой автомобиль. Водитель грузового автомобиля позднее скончался в больнице. Инспекторы ДПС ГИБДД выявили в крови нарушителя содержание алкоголя 2,1 промилле. Позже актер записал видео с извинениями семье погибшего. Семья извинения не приняла. Сначала актер находился под подпиской о невыезде, но позднее мера пресечения была изменена на домашний арест.

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