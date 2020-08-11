Возможен инсульт: обвиняемого в смертельно ДТП актера Ефремова увезли из зала суда

Ранее сообщались подробности о предъявленном Михаилу обвинению в совершении ДТП в нетрезвом виде. Обвинение утверждает, что актер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, следуя на своем автомобиле Jeep Grand Cherokee, допустил выезд на полосу встречного движения и врезался в грузовой автомобиль. Водитель грузового автомобиля позднее скончался в больнице. Инспекторы ДПС ГИБДД выявили в крови нарушителя содержание алкоголя 2,1 промилле. Позже актер записал видео с извинениями семье погибшего. Семья извинения не приняла. Сначала актер находился под подпиской о невыезде, но позднее мера пресечения была изменена на домашний арест.