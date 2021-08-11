Почти 1,4 млн перевел тагильчанин на «безопасные счета» телефонных мошенников

Почти 1,4 млн перевел тагильчанин на «безопасные счета» телефонных мошенников
Почти 1,4 млн перевел тагильчанин на «безопасные счета» телефонных мошенников
Сегодня, 15:39ПроисшествияФото: 1MI
Почти 1,4 миллиона рублей перевел житель Нижнего Тагила телефонным мошенникам на «безопасные счета». Он совершил 92 операции.

50-летний тагильчанин обратился с заявлением в отдел полиции № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское». Он рассказал, что ему позвонил неизвестный мужчина, на телефоне высветился московский номер. Злоумышленник сказал, что он является работником центрального следственного управления, а по банковскому счету мужчины проходят операции, который сомнительны с точки зрения безопасности.

Затем звонок был переведен на «работницу» банка. По словам потерпевшего, он не один раз видел информацию о схемах «развода» в СМИ, однако девушка смогла его уговорить снять в кассе банка почти 1,4 миллиона рублей. Затем мужчина поехал в торговый центр, где за 92 перевода перевел всю сумму аферистам.

В полиции по данному факту организована проверка, правоохранители направили запрос в банк о том, куда были направлены деньги.

Напомним, редакция TagilCity.ru разбиралась в том, как можно защититься от мошенников разного рода и не лишиться денег. Советы дали сотрудники правоохранительных органов, а также психологи из Нижнего Тагила.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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