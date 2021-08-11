Почти 1,4 млн перевел тагильчанин на «безопасные счета» телефонных мошенников

Затем звонок был переведен на «работницу» банка. По словам потерпевшего, он не один раз видел информацию о схемах «развода» в СМИ, однако девушка смогла его уговорить снять в кассе банка почти 1,4 миллиона рублей. Затем мужчина поехал в торговый центр, где за 92 перевода перевел всю сумму аферистам.