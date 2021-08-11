После экспедиции на перевал умер глава фонда «Памяти группы Дятлова» Юрий Кунцевич

После экспедиции на перевал умер глава фонда «Памяти группы Дятлова» Юрий Кунцевич
После экспедиции на перевал умер глава фонда «Памяти группы Дятлова» Юрий Кунцевич
Сегодня, 15:53ПроисшествияФото: pixabay.com
Руководитель фонда «Памяти группы Дятлова» Юрий Кунцевич скончался в Екатеринбурге. По словам знакомых, мужчина раньше времени вернулся из экспедиции на перевал из-за плохого самочувствия.

70-летний руководитель фонда «Памяти группы Дятлова» Юрий Кунцевич скончался, по предварительным данным, от коронавируса в больнице Екатеринбурга. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили его родные.

Знакомые Кунцевича рассказали, что 1 августа он ушел в очередную экспедицию на перевал Дятлова, однако вернулся, так как заболело колено и в целом ухудшилось самочувствие.

Напомним, поэт и писатель Андрей Комлев умер в Екатеринбурге из-за коронавируса. Мужчина, по словам дочери, болел дельта-штаммом.

Сюжеты:
Екатеринбург
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Свердловская областьпроисшествиесмертьобществоперевал дятлова
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