После массового отравления детей на сборах под Ростовом возбуждено уголовное дело

Уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено в Следственном комитете из-за массового отравления в Волгодонске под Ростовом. После обеда в кафе симптомы отравления проявились у 31 ребенка.

Дети находились на сборах в Волгодонске и 9 августа обедали в кафе при центре загородного отдыха. Они почувствовали себя плохо, среди симптомов отравления были тошнота, диарея и рвота. Пробы продуктов питания и смывы помещений на предприятии общепита взяли сотрудники Роспотребнадзора, сообщают «Новые известия». По данному инциденту в СКР возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (Оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Напомним, в конце июля 2021 года группа детей из Свердловской области получила пищевое отравление в кафе Санкт-Петербурга, где они обедали перед возвращением домой. Детей поочередно пришлось снимать поезда до Екатеринбурга и доставлять в больницы для оказания медпомощи. Дети с Урала оказались в больнице после отравления в ресторане Санкт-Петербурга

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter