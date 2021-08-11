После массового отравления детей на сборах под Ростовом возбуждено уголовное дело

После массового отравления детей на сборах под Ростовом возбуждено уголовное дело
После массового отравления детей на сборах под Ростовом возбуждено уголовное дело
Сегодня, 11:34ПроисшествияФото: 1МI
Уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено в Следственном комитете из-за массового отравления в Волгодонске под Ростовом. После обеда в кафе симптомы отравления проявились у 31 ребенка.

Дети находились на сборах в Волгодонске и 9 августа обедали в кафе при центре загородного отдыха. Они почувствовали себя плохо, среди симптомов отравления были тошнота, диарея и рвота.

Пробы продуктов питания и смывы помещений на предприятии общепита взяли сотрудники Роспотребнадзора, сообщают «Новые известия».

По данному инциденту в СКР возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (Оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Напомним, в конце июля 2021 года группа детей из Свердловской области получила пищевое отравление в кафе Санкт-Петербурга, где они обедали перед возвращением домой. Детей поочередно пришлось снимать поезда до Екатеринбурга и доставлять в больницы для оказания медпомощи.

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