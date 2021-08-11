Сбивший насмерть 2 пенсионерок водитель в Качканаре осуждён на 9 лет

Качканарский городской суд приговорил к 9 годам тюрьмы водителя автомобиля «Хонда Интегра» в совершении ДТП, в результате которого скончались две женщины-пешехода. Мужчина после наезда скрылся с места преступления. Происшествие случилось в Качканаре 5 марта 2021 года.

Водитель, ранее привлекавшийся к административной ответственности за несоблюдение ПДД, ехал по левой полосе проезжей части по улице Свердлова со скоростью около 60 км/ч, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, мужчина, не обратив внимание на соответствующий дорожный знак, скорость движения не снизил и сбил двух переходивших дорогу пожилых женщин 79 и 83 лет. Водитель с места аварии скрылся, а пострадавшие умерли от тяжёлых травм в тот же день в больнице. Суд приговорил подсудимого к 9 годам исправительной колонии строгого режима, а также к лишению права вождения транспорта на 2 года. Приговор суда в законную силу не вступил. Напомним, 63-летнему водителю, который насмерть сбил 9-летнего мальчика в посёлке Белореченский, было предъявлено обвинение. Также он был заключён под стражу. Сбившему насмерть 9-летнего мальчика водителю в Белореченском предъявлено обвинение

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