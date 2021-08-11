Свердловчане перевели мошенникам около 400 миллионов рублей

Свердловчане перевели мошенникам около 400 миллионов рублей
Свердловчане перевели мошенникам около 400 миллионов рублей
Сегодня, 18:53ПроисшествияФото: 1МI
Жители Свердловской области с начала 2021 года перевели мошенникам около 400 миллионов рублей.

Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют гражданам придерживаться простых правил общения с неизвестными и, если вам позвонили и представились работниками правоохранительных, банковских или любых других учреждений, спокойно положите трубку и перепроверьте, кто звонил. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Видео: ГУ МВД по Свердловской области

6 августа подполковник полиции Артем Лаздыня в эфире программы «Патрульный участок» в очередной раз напомнил свердловчанам как нужно действовать, чтобы не стать жертвой мошенников.

Напомним вам простые правила о том, как не попасть на уловки мошенников и не остаться без денег.

Материалы по теме:
деньгиСвердловская областьмошенникителефонные мошенники
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы