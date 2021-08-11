Встречались два года: в изнасиловании обвинила школьница тагильчанина

По версии следствия, в сентябре 2020 года тагильчанин надругался над школьницей в её квартире.
При этом студент начал шантажировать девочку и угрожал разослать интимные фотографии, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на инсайдера.
Сам юноша рассказал, что встречался с потерпевшей два года и у них была сексуальная связь, а потом пара поругалась. По словам обвиняемого, девушка специально солгала, чтобы наказать возлюбленного.
Напомним, над 11-летним мальчиком в селе Патруши Сысертского района надругался 12-летний хоккеист. Происшествие случилось в туалете спортивного комплекса «Эксперимент» на улице Центральной.