Встречались два года: в изнасиловании обвинила школьница тагильчанина

Встречались два года: в изнасиловании обвинила школьница тагильчанина
Встречались два года: в изнасиловании обвинила школьница тагильчанина
Сегодня, 20:59ПроисшествияФото: 1МI

Тагильского студента обвинили в изнасиловании школьницы

18-летнего студента из Нижнего Тагила обвиняют в изнасиловании 15-летней школьницы. До суда молодой человек будет находиться под подпиской о невыезде.

По версии следствия, в сентябре 2020 года тагильчанин надругался над школьницей в её квартире.

При этом студент начал шантажировать девочку и угрожал разослать интимные фотографии, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на инсайдера.

Сам юноша рассказал, что встречался с потерпевшей два года и у них была сексуальная связь, а потом пара поругалась. По словам обвиняемого, девушка специально солгала, чтобы наказать возлюбленного.

Напомним, над 11-летним мальчиком в селе Патруши Сысертского района надругался 12-летний хоккеист. Происшествие случилось в туалете спортивного комплекса «Эксперимент» на улице Центральной.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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