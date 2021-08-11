За избиение детей предъявлено обвинение сотрудникам иркутской школы-интерната

За избиение детей предъявлено обвинение сотрудникам иркутской школы-интерната
За избиение детей предъявлено обвинение сотрудникам иркутской школы-интерната
Сегодня, 13:19ПроисшествияФото: 1МI
По подозрению в избиении детей с особенностями развития задержаны четверо сотрудников коррекционной школы-интерната в поселке Квиток Иркутской области.

Подростки, которые учатся и проживают в школе-интернате из Тайшетского района Иркутской области, написали в полицию заявление о том, что к ним сотрудниками интерната была применена физическая сила, сообщает региональное управление СКР. В избиении несовершеннолетних были указаны два воспитателя, медицинская сестра и замдиректора коррекционного учреждения.

Трое подростков стали жертвами применения физической расправы со стороны сотрудников воспитательного учреждения — мальчик и две девочки, которым исполнилось 16 лет. По словам несовершеннолетних потерпевших, к ним решили применить такое наказание за то, что они самовольно, не спросив разрешения, покинули стены школы-интерната. Подросткам были нанесены телесные повреждения, отметили в Следственном комитете.

За превышении должностных полномочий с применением насилия, а также истязание и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних задержанным, четырем сотрудникам коррекционной школы-интерната, было предъявлено обвинение. Они были отстранены от работы, пишут «Новые Известия».

Напомним, сотрудники интерната в Каменск-Уральском Свердловской области пожаловались на низкие зарплаты, после чего Министерство социальной политики Свердловской области решило проверить этот факт.

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