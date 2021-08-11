За избиение детей предъявлено обвинение сотрудникам иркутской школы-интерната

Подростки, которые учатся и проживают в школе-интернате из Тайшетского района Иркутской области, написали в полицию заявление о том, что к ним сотрудниками интерната была применена физическая сила, сообщает региональное управление СКР. В избиении несовершеннолетних были указаны два воспитателя, медицинская сестра и замдиректора коррекционного учреждения.