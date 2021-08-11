За убийство водителя маршрутки в Екатеринбурге обвиняемому грозит 15 лет тюрьмы

Уголовное дело в отношении 62-летнего жителя Кургана, обвиняемому в убийстве водителя маршрутки в Екатеринбурге, направила в суд прокуратура Орджоникидзевского района. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

По итогам расследования уголовного дела следователи сделали вывод, что преступление 62-летний житель Кургана тщательно спланировал. Чтобы совершить задуманное, он добирался до Екатеринбурга различным транспортом, заранее подыскав оружие, собранное из нескольких пистолетов Макарова, а также боеприпасы к нему. Причиной же послужила личная неприязнь, которая появилась из-за якобы оскорбительных высказываний екатеринбуржца в адрес обвиняемого в среде общих знакомых. Вечером 24 декабря 2020 года он подошел к маршрутке и выстрелил в голову водителю. Мужчина от полученного сквозного ранения скончался в больнице. Курганец обвиняется по двум статьям — убийство (до 15 лет лишения свободы) и незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов (до 5 лет лишения свободы). Материалы дела в скором времени рассмотрит суд. Напомним, осужденный за убийство 8-летнего Егора в Нижнем Тагиле обжаловал приговор в Верховном суде. Родственники Александра Борисова считают, что случившееся — трагический несчастный случай. Они уверены, что приговор — 9 лет тюрьмы — слишком суров. Обвиненный в убийстве 8-летнего мальчика тагильский стрелок обжаловал приговор

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