За убийство водителя маршрутки в Екатеринбурге обвиняемому грозит 15 лет тюрьмы

По итогам расследования уголовного дела следователи сделали вывод, что преступление 62-летний житель Кургана тщательно спланировал. Чтобы совершить задуманное, он добирался до Екатеринбурга различным транспортом, заранее подыскав оружие, собранное из нескольких пистолетов Макарова, а также боеприпасы к нему. Причиной же послужила личная неприязнь, которая появилась из-за якобы оскорбительных высказываний екатеринбуржца в адрес обвиняемого в среде общих знакомых.
Вечером 24 декабря 2020 года он подошел к маршрутке и выстрелил в голову водителю. Мужчина от полученного сквозного ранения скончался в больнице.
Курганец обвиняется по двум статьям — убийство (до 15 лет лишения свободы) и незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов (до 5 лет лишения свободы).
Материалы дела в скором времени рассмотрит суд.
Напомним, осужденный за убийство 8-летнего Егора в Нижнем Тагиле обжаловал приговор в Верховном суде. Родственники Александра Борисова считают, что случившееся — трагический несчастный случай. Они уверены, что приговор — 9 лет тюрьмы — слишком суров.