Жилой дом у 92-летней бабушки сгорел на Вагонке в Нижнем Тагиле

Жилой дом у 92-летней бабушки сгорел на Вагонке в Нижнем Тагиле
Жилой дом у 92-летней бабушки сгорел на Вагонке в Нижнем Тагиле
Сегодня, 14:55ПроисшествияФото: Отдел надзорной деятельности
Частный жилой дом сгорел на улице Ушинского в Нижнем Тагиле. В момент возгорания 92-летняя пенсионерка и ее сын находились в помещении.

Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчеру 10 августа около 15.30. На место выехали семь сотрудников МЧС и две единицы техники. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров. Спасатели завершили проливку и разбор сгоревших конструкций спустя два часа.

На момент возгорания в доме находились 92-летняя бабушка со своим сыном-пенсионером. По просьбе матери он растопил печь. Предположительно, пожар возник из-за нарушений правил пожарной безопасности. Оба жильца смогли самостоятельно эвакуироваться из горящего здания.

По факту инцидента проводится проверка, дознаватели уточняют обстоятельства.

Фото:Отдел надзорной деятельности

Напомним, 9 августа в Нижнем Тагиле загорелся жилой дом на Новой Кушве на улице Узкая. Огонь уничтожил крышу и второй этаж здания. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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МЧСпенсионеркапожарНижний Тагил
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