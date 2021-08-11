Жилой дом у 92-летней бабушки сгорел на Вагонке в Нижнем Тагиле

Частный жилой дом сгорел на улице Ушинского в Нижнем Тагиле. В момент возгорания 92-летняя пенсионерка и ее сын находились в помещении.

Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчеру 10 августа около 15.30. На место выехали семь сотрудников МЧС и две единицы техники. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров. Спасатели завершили проливку и разбор сгоревших конструкций спустя два часа. На момент возгорания в доме находились 92-летняя бабушка со своим сыном-пенсионером. По просьбе матери он растопил печь. Предположительно, пожар возник из-за нарушений правил пожарной безопасности. Оба жильца смогли самостоятельно эвакуироваться из горящего здания. По факту инцидента проводится проверка, дознаватели уточняют обстоятельства. Фото: Отдел надзорной деятельности Напомним, 9 августа в Нижнем Тагиле загорелся жилой дом на Новой Кушве на улице Узкая. Огонь уничтожил крышу и второй этаж здания. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. 15 спасателей тушили жилой дом на Новой Кушве в Нижнем Тагиле

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