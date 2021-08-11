Жильцов эвакуировали: 64-летняя женщина погибла в пожаре в Екатеринбурге

Напомним, 1 августа 2021 года 16-летний свердловчанин спас из дома, охваченного огнем, троих детей в селе под Красноуфимском. Из соседнего жилища подросток вывел еще четверых несовершеннолетних до приезда спасателей. Сейчас решается вопрос о награждении юноши.